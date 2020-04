Carro invade preferencial na BR 317 e causa acidente em Epitaciolândia

Um carro VW placas MZS 0343, se envolveu em um acidente na BR 317, sentido Epitaciolândia/Xapuri, no km 01, no final do dia desta terça-feira, dia 21, quando chegava na cidade. Segundo depoimentos, por pouco não ocorria uma batida frontal entre os dois veículos.

Segundo foi apurado no local pelo jornalista Almir Andrade, o incidente aconteceu quando outro veículo ainda não identificado acessou o Bairro Por do Sol, manobrou para esquerda no momento que o VW passava quase causando o choque entre ambos.

O dono do VW, presidente da Colônia de Pescadores de Epitaciolândia, que estava com seu irmão, cunhada e sobrinho dentro do veículo, identificado como Sebastião contou que a mulher (não identificada e esposa de um médico local) invadiu a contramão na estrada.

Conta que e ainda aconteceu um choque, fazendo com saísse da estrada e saiu da estrada caindo no barranco parando nomeio do mato. Caso fosse mais à frente, teria caído dentro do açude aumentando a tragédia.

O veículo foi resgatado na manhã desta quarta-feira, dia 22. O proprietário que escapou ileso junto com seus familiares ,registrando apenas danos materiais do seu veículo, disse que espera uma reposta da PRF em relação ao laudo, uma vez que a mulher invadiu a preferencial.

