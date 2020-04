GIRO apreende menor, suspeito e armas após tentativa de homicídio em Epitaciolândia

Um trabalho rápido realizado pelo Grupo de Intervenções Rápida e Ostensiva – GIRO, do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, conseguiu localizar parte dos envolvidos na tentativa de homicídio ocorrido na tarde deste domingo (26), no Bairro aeroporto em Epitaciolândia.

Um jovem de 22 anos escapou da morte após efetuarem cerca de 5 tiros, sendo que apenas um lhe atingiu no órgão sexual, juntamente com o saco escrotal e o projétil teria ficado alojado próximo ao ânus. Após receber os primeiros socorros em Brasiléia, foi transferido para a capital para ser cirurgiado.

Com informações, os policiais se deslocaram para o mesmo bairro do atentado. A vítima que é conhecida pela justiça, por envolvimento com tráfico de drogas, porte de armas e faz parte de um grupo criminoso, teria uma desavença com outro que é do grupo rival e que tentou contra sua vida.

Foi quando os policiais localizaram um menor que esteva e o autor dos disparos. Logo em seguida, as armas modelo revólver, uma calibre 32 que foi usada contra o jovem e outra calibre 22, ainda municiada.

Duas armas brancas também foram apreendidas, uma faca tipo peixeira e um facão. Os demais envolvidos estão sendo procurados pela fronteira e podem ser detidos a qualquer momento.

