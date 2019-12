“Cheguei ao Acre arrastando uma cachorrinha”, diz Marcus Alexandre ao ser homenageado

Durante a entrega da Comenda Volta da Empreza, realizado anualmente pela prefeitura de Rio Branco, no sábado (28), o ex-prefeito da Capital, Marcus Alexandre, que foi um dos homenageados, disse que chegou ao Acre pobre após o término do curso de engenharia em São Paulo.

“Não tenho vergonha nenhuma de dizer que cheguei no Acre arrastando uma cachorrinha. Mas com muita esperança. Digo a vocês que hoje eu vivo melhor, pois tenho mais tempo com a família e menos correria no dia a dia”, contou.

O engenheiro que é concursado do Estado e está cedido ao Tribunal de Justiça do Acre, destacou que após seis anos à frente do Poder Executivo Municipal, hoje consegue ter uma vida tranquila, além de garantir que não sente falta do poder. “Não deixei o poder tomar conta do meu coração. Não sinto falta dele. Tive tempo até para deixar o Gael na escola, coisa que nunca tinha feito”, argumentou Alexandre.

O petista recebeu das mãos da prefeita Socorro Neri do PSB a mais alta honraria da Ordem, o grau Chanceler, cujo patrono é Barão do Rio Branco. O ex-gestor ficou bastante emocionado com a homenagem e foi aplaudido pelos presentes.