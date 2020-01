Rio Acre marca mais de 10 metros na capital no primeira dia de 2020

O nível do Rio Acre na capital acreana subiu 1,23 metros em 24 horas. Nas primeiras horas desta quarta-feira, dia 1° de janeiro de 2020, o manancial já marcava 10,02 metros. Até ontem, o Rio registrava bem abaixo disso, 8,79 metros.

O índice de chuva marcou 30 milímetros de água de um dia para o outro em Rio Branco.

Dados da Agência Nacional de Águas também informam que em Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá amanheceu com 11,36 metros. Lá, as autoridades também estão em alerta pelo risco de inundação.