Colisão entre moto e bicicleta deixa homem em estado grave

Um homem que não teve o nome divulgado, que supostamente estava embriagado, sofreu traumatismo crânio após sofrer um grave acidente na noite desta quinta-feira (21), na Avenida Sobral, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de autoridades na área de trânsito, a vítima estava embriagada e acabou colidindo contra uma motocicleta.

Após a colisão, a vítima foi arremessada e na queda bateu a cabeça contra o solo. O outro motorista também caiu e teve escoriações.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

O Batalhão de Trânsito também esteve no local do acidente e isolou a área para a perícia. A bicicleta e a moto foram removidas por um guincho para o pátio do Detran.

