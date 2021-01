AC ultrapassa 39 mil casos de coronavírus e registra dois óbitos nas últimas 24 horas

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 258 novos casos de infecção por coronavírus nesta sexta-feira, 22, sendo 72 casos confirmados por exame de RT-PCR e 186 por testes rápidos. O número de infectados subiu de 45.729 para 45.987 nas últimas 24 horas.

Até o momento, o Acre registra 130.353 notificações de contaminação pela doença, sendo que 83.098 casos foram descartados e 1.268 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 39.095 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 159 pessoas seguem internadas.

Os dados da vacinação nos municípios ainda não estão disponíveis e serão atualizados de acordo com a plataforma do Ministério da Saúde (MS), ficando sujeitos a alterações constantes, em razão das informações inseridas a partir de cada município.

Mais 2 óbitos foram notificados nesta sexta-feira, 22, sendo todos do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 846 em todo o estado.

Os óbitos são:

D. M.P.S, de 70 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 11 de dezembro de 2020 no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu no dia 12 de dezembro de 2020.

H. R. R., de 86 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 15 de janeiro, no Pronto-Socorro e faleceu no dia 22.

Sobre os casos de Covid-19 no estado, acesse:

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...