Com investimento de R$ 47,7 milhões, Gladson Cameli entrega 90 máquinas pesadas para manutenção de ramais

O estacionamento do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, foi o local escolhido para a concretização de uma das maiores ações já realizadas pelo governo do Estado na área de infraestrutura e em prol do desenvolvimento agrícola do Acre. Nesta segunda-feira, 28, o governador Gladson Cameli fez a entrega oficial de 90 máquinas pesadas à Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e cedidas ao Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre).

Com investimento de R$ 47,7 milhões, a aquisição foi realizada pelo governo do Acre e Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). Parte dos recursos são oriundos de uma emenda de bancada dos parlamentares federais acreanos que fizeram parte da legislatura passada, entre eles, o então senador Gladson Cameli.

As máquinas adquiridas pelo governo do Estado são 4 escavadeiras hidráulicas, 18 motoniveladoras, 18 pás carregadeiras, 18 retroescavadeiras, 8 tratores de esteira, 18 caminhões basculantes, 2 cavalos mecânicos, 2 semirreboques basculantes e 2 semirreboques com dois eixos.

Durante o fim de semana, o maquinário ficou exposto em uma das laterais da Via Chico Mendes e chamou atenção de quem passou pelo local por conta da fila quilométrica que se formou ao longo da principal avenida do Segundo Distrito da capital.

Para facilitar a identificação das máquinas, o governo optou pela padronização de cor entre os veículos estatais. A pintura se diferencia das tradicionais tonalidades utilizadas neste mercado. O pedido foi feito pelo próprio chefe do Poder Executivo, para assegurar transparência e coibir o uso indevido do bem público.

Segundo Cameli, entrega do maquinário garante direito de ir e vir da população rural e contribui para o aquecimento da economia

A atual administração do Estado vislumbra no agronegócio uma excelente alternativa de desenvolvimento socioeconômico do Acre. Em seu discurso, o governador falou sobre a relevância das novas máquinas em benefício de 27,6 mil famílias da zona rural.

“O nosso verão amazônico traz a esperança para milhares de produtores que vivem na zona rural. É o momento de produzir as riquezas, que podem alavancar o desenvolvimento do Acre. Assim, destaco a importância da entrega dessas máquinas como essencial para o aquecimento da nossa economia”, afirmou.

“Com elas, poderemos viabilizar o acesso a milhares de quilômetros de ramais e estradas vicinais. Vamos garantir o direito de ir e vir aos moradores da zona rural e validar as condições de escoamento da nossa produção agrícola”, completou o governador.

Enquanto falava, Cameli fez questão de chamar operadores de máquinas pesadas que prestam serviço ao Estado. Na oportunidade, o chefe do Poder Executivo agradeceu o empenho de cada um deles em favor do progresso do Acre. “São eles os responsáveis por tocarem o nosso estado. Trabalham no sol e na chuva e, por essa determinação, quero dar o meu muito obrigado”, disse.

Desde o início de sua gestão, Gladson Cameli tem priorizado investimentos no campo. Pelo terceiro ano consecutivo, o governo firma convênios com as prefeituras para a recuperação de milhares de quilômetros de ramais. Para este ano, R$ 94 milhões já estão garantidos para a melhorias dos principais polos produtivos do Acre.

Presente à solenidade, a superintendente da Sudam, Louise Campos Löw, lembrou a necessidade de conciliar a preservação da Amazônia e, ao mesmo tempo, assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento da população. “Nossa região é composta por vários elementos e habitada por mais 23 milhões de pessoas, que precisam de água tratada, energia elétrica, mobilidade e conectividade. Temos muitas riquezas, que podem muito bem ser utilizadas de maneira sustentável e é isso que defendemos”, declarou.

De acordo com o presidente do Deracre, Petrônio Antunes, os veículos estão prontos para ser utilizados nos mais diversos serviços executados pelo governo estadual, como é o caso do Programa Ramais do Acre, e por meio de parcerias com as prefeituras municipais. “Essas máquinas vão estruturar o Deracre e teremos condições de atender todos os municípios do interior, por meio de execução direta dos ramais, e no apoio às prefeituras. Quem ganha com tudo isso é população em geral”, explicou.

Representando a bancada federal da legislatura passada, o deputado federal Alan Rick enalteceu a compra dos equipamentos pesados e dos benefícios para os moradores da zona rural. “O povo do Acre está recebendo um presente. Entendemos que investir nos ramais é investir na produção. Esse é mais um compromisso da bancada federal com os nossos produtores rurais“, pontuou.

Em nome dos prefeitos, Bené Damasceno, de Porto Acre, reconheceu o feito do governo acreano e lembrou que a manutenção das estradas vicinais é uma das principais demandas nas gestões municipais. “Temos um povo trabalhador e essa entrega de hoje mostra que estamos no caminho certo. São os produtores rurais os responsáveis pelos alimentos que abastecem a zona urbana. Somente em Porto Acre, temos mais de dois mil quilômetros de ramais e o governo do Estado, juntamente com os nossos parlamentares, estão de parabéns. A população do nosso município agradece”, expôs.

O que eles disseram

“2021 é ano do produtor rural. Além da entrega dessas máquinas, temos os R$ 94 milhões, que serão utilizados para a melhoria de ramais.”

Ítalo Medeiros, secretário de Infraestrutura

“Essas máquinas chegam em boa hora, no início do verão. Milhares de famílias acreanas que produzem e vendem sua produção na cidade serão as principais beneficiadas. Esse é um sonho que o governador Gladson Cameli está proporcionando a todos os produtores rurais do nosso estado.”

Nenê Junqueira, secretário de Produção e Agronegócio

“Estou feliz de estarmos vivendo um momento histórico. Temos que valorizar o homem do campo e é isso que estamos presenciando aqui.”

Nicolau Júnior, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa

“Sem dúvida, um momento de muita felicidade para todos os prefeitos. Em Assis Brasil, enfrentamos muita dificuldade para dar conta de recuperar quase 800 quilômetros de ramais. Com o recebimento dessas máquinas, temos certeza que todos os municípios serão contemplados.”

Jerry Correia, prefeito de Assis Brasil

