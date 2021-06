Sala de Situação do Cigma informa previsão da maior frente fria de 2021 no Acre

O informativo da Sala de Situação do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) desta segunda-feira, 28, destaca a previsão da Divisão de Meteorologia do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) de que o Acre terá a maior frente fria registrada este ano. O documento indica que a friagem chegou no começo desta semana e provocará queda abrupta de temperatura em todo o estado, chegando à mínima de 11 graus na região do Alto Acre.

A Sala de Situação do Cigma é coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e prepara informativos hidrometeorológicos. “A previsão para esta terça-feira é de céu nublado a encoberto, com chuva a qualquer hora do dia em todo o oeste acreano. Na capital e demais regiões, o dia começa nublado, mas aos poucos o tempo abre, sem previsão de chuva. Esta friagem é a mais forte do ano até agora e provocará as temperaturas mais baixas de 2021 até então nesta terça-feira. Esse sistema manterá o tempo ameno em todo o Acre por quase toda a semana”, indica boletim.

As máximas devem variar de 17 a 26°C para os municípios estado, sendo previstas temperaturas mínimas de até 11° C, tendo a regional do Alto Acre registrando as mínimas mais expressivas, com intensidade de ventos de moderados a fracos no decorrer dos dias. Na capital do estado, Rio Branco, há previsão de, nesta terça-feira, 29, mínima de 13°C e máxima de 18°C; na quarta, 30, a mínima será de 12°C e máxima de 22°C; e na quinta-feira, 1º, mínima de 14°C e máxima de 26°C.

Para mais informações acesse a previsão do tempo.

Confira a previsão para as temperaturas em todo o estado:

Alto Acre

Em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, as temperaturas oscilam entre a mínima de 11°C e a máxima de 26°C.

Baixo Acre

Mínima de 12°C e máxima de 26°C são as temperaturas registradas em Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco.

Vale do Juruá

Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, os termômetros ficam entre 13°C e 25°C.

Vale do Purus

Em Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira, faz entre 12° C e 25°C.

Vale do Tarauacá-Envira

Por fim, em Feijó, Jordão e Tarauacá, a variação de temperatura fica entre a mínima de 14°C e a máxima de 25°C.

