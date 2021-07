Com mais de R$ 120 milhões em investimentos, obras paradas começam a ser retomadas na gestão de Gladson

O governador Gladson Cameli (PP) está priorizando neste segundo semestre obras que estavam paradas desde a gestão do PT, com investimento superior a R$ 120 milhões, durante o período de verão amazônico. De acordo com levantamento da Estatal Agência de Noticias do Acre, apenas na urbanização dos bairros Glória, João Eduardo, Pista, Placas, Ouricuri, Habitasa e Cadeia Velha, em Rio Branco, estão sendo aplicados mais de R$ 12 milhões. Nessas comunidades, o governo executa a construção de rede de esgoto, calçamento e meio-fio.

Nesta segunda-feira, 5, o governo do Estado retomou a obra do Museu dos Povos Acreanos. O investimento de R$ 3,5 milhões assegura o término da construção após mais de quatro anos desde o seu lançamento. Localizado no antigo Colégio Metal, na região central de Rio Branco, o espaço de memória se destacará pela sua sustentabilidade e interação com o público.

Na área da saúde, o governo conseguiu evitar que R$ 7 milhões fossem devolvidos aos cofres da união para a reforma do Hospital Estadual João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. A obra está prevista para ser concluída no próximo ano. Já a última etapa do Pronto-Socorro da capital deve ser inaugurada até dezembro.

O pavilhão que está sendo erguido abrigará a nova enfermaria da maior unidade hospitalar de urgência e emergência do estado. Ao todo, serão disponibilizados 116 leitos leitos clínicos, além de postos, salas de prescrição médica, isolamento com antecâmara e espaço para repouso.

No Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia, as obras foram retomadas após dois anos de paralisação. Em fase de conclusão, os trabalhos concentram-se na instalação da rede de gases medicinais para atender os 32 leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) da maior estrutura de saúde pública do interior do Acre.

O Hospital Estadual Dr. Abel Pinheiro é outro exemplo de obra retomada na administração Cameli. O prédio passa por uma ampla reforma e ampliação do bloco B. Ao todo, o governo está investindo R$ 2,8 milhões, que garantirão mais estrutura e dignidade no atendimento aos pacientes de Mâncio Lima.

“Essas obras não são da nossa gestão, mas são do Estado e não podemos deixar que recursos públicos sejam desperdiçados ou mal utilizados. Estamos trabalhando para corrigir essas falhas, que se arrastam há anos, e entregá-las de uma vez por todas ao nosso povo”, afirmou o governador.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar, além do retorno das obras paralisadas, o governo se prepara para lançar um audacioso pacote de investimentos, que, além de beneficiar a população, contribuirá com o fortalecimento da economia.

“Apesar de enfrentarmos uma pandemia, o governador faz questão de priorizar a retomada dessas obras e fortalecer a construção civil, colaborando com a geração de milhares de empregos. Grandes obras estruturantes ainda serão lançadas pelo governo. São mais de R$ 500 milhões em investimentos em todas as regiões do estado”, explicou.

