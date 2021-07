Estado recebeu mais 7,2 mil doses de vacinas nesta quinta-feira

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), recebeu do Ministério da Saúde (MS) nesta quinta-feira, 8, mais 2.600 doses da vacina Butantan e 4.680 da Pfizer, totalizando 7.280 doses para continuar o processo de imunização da população acreana. As doses fazem parte do 30° lote de vacinas.

A remessa é para aplicação da primeira e segunda doses. O processo de entrega aos municípios, que são os responsáveis pelo cronograma de vacinação, dá-se com o auxílio das demais instituições do governo, como a Segurança Pública, para que os imunizantes cheguem de forma célere e segura às localidades mais isoladas.

“O Estado recebe hoje doses referentes à vacinação da população geral, para primeira e segunda dose, assim estará contemplando os 22 municípios, e começam a ser distribuídas ainda hoje” afirma a chefe do Plano Nacional de Imunização (PNI) no Acre, Renata Quiles.

