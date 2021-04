Comércio, postos, restaurantes, academias e igrejas voltam a abrir aos finais de semana no Acre

Com alteração, academias vão poder abrir com 20% da capacidade e com funcionamento até às 22h — Foto: TV Globo/Reprodução

Como havia anunciado no início da semana , o governador do Acre, Gladson Cameli, revogou decreto e autorizou a abertura geral do comércio em todo o estado nos finais de semana, feriados e pontos facultativos. Até então, apenas serviços essenciais podiam funcionar nesses dias.

O governo tinha adotado o fechamento emergencial do comércio e outros serviços nos fins de semanas e feriados, desde o dia 13 de março, para tentar reduzir os casos de Covid-19 e a alta demanda nos hospitais.

As medidas começam a valer neste sábado (24) e foram publicadas na edição desta sexta-feira (23) do Diário Oficial do Estado. Agora as medidas adotadas vão ser conforme a classificação de nível de risco, que atualmente segue em fase de emergência – representada pela bandeira vermelha – em todas as três regionais de saúde do estado.

Com a nova decisão do governador, mesmo durante a faixa vermelha, quase todos os setores comerciais e sociais podem atuar. Mas, com restrições, em geral, de 20% da capacidade de público e limite de horário.

Nos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, fica mantida a proibição de ocupação e permanência de pessoas, em qualquer número em espaços públicos e privados destinados à recreação e ao lazer.

Passam a funcionar todos os dias da semana:

Postos de combustíveis;

Supermercados e similares;

Restaurantes e lanchonetes só com serviço delivery – capacidade limitada a 20% do total, funcionamento até às 22h, e venda de bebidas alcoólicas até às 20h;

Bancos e lotéricas;

Parques, quadras, campos de futebol – Apenas para atividade física individual;

Lojas em geral – com 20% da capacidade;

Escritórios – com agendamento prévio limitado a uma pessoa por vez;

Bares, distribuidoras e similares – com 20% da capacidade e com funcionamento permitido até às 20h;

Shopping – com 20% da capacidade;

Salão de beleza – com 20% da capacidade;

Academias – com 20% da capacidade e com funcionamento permitido até às 22h;

Igrejas – com 20% da capacidade;

Hotéis, pousadas – capacidade limitada a 30% do total de quartos;

Hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios;

Funerária;

Comércio de rua, feiras – com distanciamento de 1,5 metros para clientes;

O que não pode

Competições de futebol; treinamentos e escolinhas;

Teatros e apresentações culturais;

Cinemas;

Eventos corporativos;

Eventos comemorativos e sociais, tais como casamentos, aniversários e outros tipos de confraternizações realizados em igrejas, cerimoniais, restaurantes e buffets.

Toque de recolher

Outra mudança no fim de semana é que o toque de recolher passa a ser das 22h às 5h, assim como na semana e não mais 19h às 5h.

O decreto permite que trabalhadores de modo geral possam fazer o deslocamento entre o local de trabalho e o domicílio residencial imediatamente após o término da jornada regular de trabalho. Além disso, têm permissão de circular durante o toque de restrição:

profissionais das áreas de saúde e segurança privada, para fins de deslocamento entre o local de trabalho e o domicílio residencial, imediatamente após o término ou logo antes do início da jornada regular de trabalho;

os profissionais que atuam nos serviços de entrega (delivery);

os agentes públicos civis e militares, incluídos aqueles que atuam em serviços públicos delegados, para fins de deslocamento referente ao exercício de suas funções ou para fins de locomoção entre o local de trabalho e o domicílio residencial, imediatamente após o término ou logo antes do início da jornada regular de trabalho;

os advogados, para fins de deslocamento referente ao exercício de suas funções, desde que para atendimento de diligência que demande atuação externa;

os demais casos em que restar demonstrada situação de emergência.