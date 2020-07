Companhia Giro prende monitorado com duas armas de fogo

Na noite desta quinta-feira (23), um monitorado por tornozeleira eletrônica foi preso com duas armas de fogos no Bairro João Eduardo, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a guarnição da Companhia Giro estava fazendo um patrulhamento de rotina, quando avistou dois homens em atitude suspeita, em frente a uma residência na Rua Dom Bosco. Quando os militares se aproximaram, a dupla correu, mas os PMs conseguiram capturar um dos suspeitos, que usa uma tornozeleira eletrônica.

Com o homem foi encontrado duas armas, sendo um rifle calibre 44, com 4 munições intactas e uma escopeta calibre 32, com uma munição intacta.

Diante dos fatos, o monitorado foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes, juntamente com as armas de fogo, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

