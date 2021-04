Confirmado: variantes P.1 e P.2 do coronavírus estão circulando no Acre

Por Agência AC

A Secretaria de Estado da Saúde do Acre (Sesacre) recebeu, no dia 14 de abril de 2021, resultados de exames de amostras de Covid-19 que foram enviadas ao laboratório Instituto Evandro Chagas (IEC) no dia 20 de março de 2021, por meio do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen-AC), com o objetivo de análise de sequenciamento genético para pesquisa da nova variante, seguindo critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, conforme Nota Técnica Nº 52/2020 – CGPNI/DEIDT/SVS/MS, sendo detectadas 2 amostras positivas para a Variante de Atenção (VOC) P.1 e 1 amostra para a variante P.2.

A escolha das amostras para o sequenciamento foi baseada na representatividade de todas as regiões geográficas do Estado do Acre e foram provenientes de indivíduos com sintomas clínicos característicos, como dificuldade de respirar, muito cansaço, SRAG e/ou pneumonia. Assim, foi identificada a cocirculação de duas linhagens diferentes do SARS-CoV-2 no Acre (P.1 e P.2) ao longo do tempo, provavelmente vinculadas a múltiplos eventos de importações concomitantes com um alto número de infecções registradas no estado.

Seguem perfis dos casos:

Variante P.1

Indivíduo A: pessoa do sexo masculino, residente em Rodrigues Alves, 38 anos, com a data do início de sintomas em 27/01/2021, procurou a unidade de saúde relatando dispneia e tosse. O paciente recebeu alta.

Indivíduo B: pessoa do sexo masculino, residente na zona rural do município de Santa Rosa do Purus, 61 anos, com a data do início dos sintomas em 13/01/2021, relatando febre, tosse e dispneia. Foi internado no Hospital Regional do Juruá no dia 14/01/2021 e evoluiu para óbito no dia 25/01/2021.

Variante P.2

Indivíduo do sexo masculino, residente em Cruzeiro do Sul, 51 anos, com a data do início dos sintomas 08/12/2020, procurou a unidade hospitalar em 21/12, passou uma semana internado na UTI e foi acompanhado na enfermaria, vindo a óbito por complicações em decorrência da Covid-19 no dia 26/01/2021.

Ainda são aguardados resultados de 45 amostras que foram enviadas para sequenciamento genético no Instituto Evandro Chagas (IEC).

Para tanto, as recomendações são as mesmas já divulgadas para casos de Covid-19, que devem ser intensificadas, são elas:

– Uso de máscara;

– Higienização das mãos;

– Evitar aglomerações;

– Procurar serviços de saúde em caso de suspeita de Covid-19;

– Vacinação dos grupos prioritários, conforme plano de vacinação;

– Distanciamento físico.

Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – CIEVS/Acre