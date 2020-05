Covid-19 faz primeira vítima fatal no município de Assis Brasil

O aposentado Humberto Gonçalves, 86 anos, o ‘seu Mento’, como era conhecido no município, pai do ex-prefeito Betinho, é a primeira vítima fatal do novo coronavírus no município de Assis Brasil.

“O vírus ceifou a vida de um pioneiro, patriarca de uma grande família e amigo de todos”, disse o ex-vereador Jerry Correia em postagem na internet.

A Secretaria Municipal de Saúde de Assis Brasil confirmou, a morte do idoso, ocorrida na tarde desta segunda-feira (18), como a primeira pelo novo coronavírus no município.

“Trata-se do senhor Humberto Gonçalves, de 86 anos, pai do ex-prefeito Humberto Gonçalves Filho. O paciente faleceu hoje (segunda-feira) por volta das 9 horas da manhã. O teste rápido, realizado sob a coordenação do médico Marcelo Lima, comprovou o caso positivo”, diz a nota da Secretaria.

A Secretaria informou ainda que o paciente sofria de doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão. Precisou do auxílio de um balão de oxigênio, mas não resistiu.

Os familiares não puderam realizar o velório e tiveram que passar por testes de covid-19, sendo que de 6 testes realizados 3 casos deram positivo. A equipe de saúde está realizando o monitoramento das pessoas que tiveram contato com o idoso.

Até o fechamento desta nota, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) não havia informado morte do idoso. Ele foi sepultado ainda na segunda-feira, no próprio município.