Criminosos roubam R$ 2 milhões do Banco do Brasil em Rio Branco

Uma ação arquitetada por uma quadrilha de criminosos resultou no roubou de R$ 2 milhões da agência do Banco do Brasil, na Via Chico Mendes, região do 2º Distrito da cidade.

O assalto, segundo informações, ocorreu na tarde desta sexta-feira, 30.

Três bandidos, que usavam uniformes de uma empresa de limpeza de ar condicionado, tiveram acesso ao interior da agência pelo forro.

No local o trio aguardou o exato momento em que o tesoureiro do banco passava por um corredor para abastecer os terminais eletrônicos.

Segundo informações neste momento o funcionário foi rendido e os bandidos pegaram todo o dinheiro.

A gerência do Banco do Brasil não confirma o valor, mas consta que foi roubado R$ 2 milhões em dinheiro vivo.

O caso será investigado na Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões da Polícia Civil (DCORE).