Tragédia no domingo: Avião com 12 pessoas cai e explode em Rio Branco

O acidente aéreo de grandes proporções aconteceu na manhã deste domingo, 23, em Rio Branco.

O avião Caravan, que decolou do Aeroporto da capital, com destino ao município de Envira no Amazonas, caiu pouco tempo depois.

De acordo com informações na queda, a aeronava explodiu. Os 12 ocupantes, entre a tripulação (piloto e co-piloto) e dez passageiros morreram carbonizados.

Entre os mortos, está uma criança. Segundo informações todas as vítimas são do município do Amazonas.

O corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e equipes do SAMU estão no local, uma área de mata densa.

Os restos mortais das vítimas serão recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal de Rio Branco. No IML será realizado o procedimento de identificação dos corpos.

O Caravan pertence ART Táxi Aéreo de Manaus. Não há ainda informações sobre a causa do acidente. Uma equipe do SERIPA VII, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, está a caminho de Rio Branco para apurar as causas do acidente.

Corpos devem passar por exame de DNA e devem ser liberados na segunda-feira

A Polícia Técnica do Acre montou uma força tarefa para periciar, remover e identificar os 12 corpos das vítimas da tragédia aérea, ocorrida na manhã deste domingo, 29.

O plano de chamada foi acionado logo após o acidente que matou 12 pessoas, entre elas, uma criança. O avião modelo Caravan caiu logo após decolar do Aeroporto de Rio Branco.

Cerca de 20 profissionais de diversas áreas foram mobilizados. O trabalho teve início ainda na área onde a aeronave caiu, com a perícia de local.

Logo depois os corpos serão removidos ao Instituto Médico Legal.

Inicialmente os médicos legistas vão analisar a situação de cada cadáver. Só a partir daí será possível definir como será feita a identificação.

Tudo indica, que por conta de os corpos estarem carbonizados, a identificação só será possível pelo exame de DNA.

A identificação pela equipe que vão fazer a coleta de impressões digitais, está descartada. Como as vítimas não são do Acre, não há no banco de dados os perfis.

A identificação por DNA pode demorar, dependendo de cada cadáver, até 48 horas.

O comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Charles da Silva Santos, informou que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado.

Veja, abaixo, a lista de vítimas.

Cláudio Atílio Mortari – Piloto

Cleiton (sobrenome não confirmado) – Copiloto

Alexsander Bezerra – Passageiro – sem foto

Francisco (sobrenome não confirmado) – Passageiro – sem foto

Clara Maria Monteiro – Criança de um ano e sete meses, e Ana Paula Melo (mãe)

Raimundo Nonato Melo – Passageiro – sem foto

José Marcos Epifânio – Passageiro

Antônio Cleudo Epifânio – Passageiro

Antonia Elizangela – Passageira – sem foto.

Edineia de Lima – Passageira

Jamilo Maciel – Passageiro

