Deputado Daniel Zen indica emenda para ser investido em ramais de Brasiléia

A prefeita do município de Brasiléia, Fernana Hassem (PT), recebeu na manhã desta sexta-feira, dia 15, o deputado estadual pela mesma sigla, Daniel Zen, que está realizando visitas institucionais, levando boas novas aos gestores da regional do Alto Acre.

Destacando que o deputado já havia visitado o prefeito do município de Assis Brasil, Jerry Correia e posteriormente, os demais prefeitos que fazem parte da regional do Alto Acre.

A visita do deputado ao gabinete, foi para anunciar que Brasiléia estará recebendo uma emenda parlamentar que irá ajudar a prefeitura, melhorar alguns ramais. Foi dito que o governo liberou emendas impositivas no valor de R$ 500 mil reais para cada deputado.

Daniel Zen destinou uma verba no valor de R$ 100 mil reais, que irá ajudar o homem do campo na manutenção e recuperação de ramais. Importante destacar que Brasiléia é o município com uma das maiores malhas viárias de ramais, cerca de 2000 km, sendo necessário esse apoio parlamentar para que as prefeituras trabalhem na zona rural e ajude principalmente, no escoamento das produções agrícolas.

Fernanda agradeceu o primeiro apoio parlamentar destinado ao Município e falou dos desafios que estão pela frente. Para o Deputado, comentou que mesmo uma pequena emenda, sabe da importância de estar ajudando o homem do campo no seu direito de ir e vir.

“Não imaginamos pessoas sem seus direitos, mesmo sendo para tratamento médico ou para escoar sua produção, no caso dos agricultores da produção familiar, sendo eles extrativistas ou da pecuária. (…) Ramais é uma questão prioritária e sabemos que é um trabalho duro para qualquer gestor e estamos aqui para ajudar”, destacou o deputado.

