Gabinete Itinerante; Prefeita Fernanda Hassem atende na Secretaria de Obras

SECOM/Brasiléia

A Prefeita Fernanda Hassem iniciou neste segundo mandato, uma nova rotina de trabalho já esteve na Secretaria de Saúde onde conversou com servidores e despachou da mesma, uma nova modalidade chamada de gabinete Itinerante, e nesta segunda-feira, 18, a mesma esteve atendendo na Secretaria de Obras, ouvindo servidores, conversando com equipe da Secretaria Municipal de Obras e participando de uma café

da manhã com os servidores.

Na oportunidade, apresentou a nova equipe que estará à frente da Secretaria de Obras, Secretário Lima que continua na gestão representante da zona rural Jose Alvanir e Jorge Inácio que também integra equipe na linha de frente.

Fernanda Hassem pediu mais empenho de todos e que os trabalhos seja feito em equipe para que todos façam o melhor por Brasiléia para que o município continue se caminhando rumo ao desenvolvimento. A Prefeita destacou, ainda, que está muito otimista para esse segundo mandato.

“Vamos fazer um planejamento onde todos possam sugerir ações para que possamos alcançar nosso objetivo, e que tenhamos mais investimentos tanto na cidade e na zona rural, e para isso precisamos de uma equipe alinhada, estamos melhorando a estrutura da secretaria de Obras, adquirindo equipamentos novos, e objetivo e esse. Durante esse novo mandato, estarei mais próxima dos funcionários em todas as secretarias, para que possamos ouvir mais, e desta forma realizar um trabalho de mais excelência,” finalizou.

A prefeita ouviu os servidores, e logo depois foi servido o café da manhã onde estiveram presentes o vice Prefeito Carlinhos do Pelado, Secretário de Finanças Tadeu Hassem, Secretário de Comunicação Cristiane Araújo Além dos coordenadores de equipes e todos os servidores da Secretaria de Obras.

