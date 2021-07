Dez cidades do Acre já vacinam pessoas com 18 anos ou mais

Todo o Estado do Acre já vacina contra Covid-19 pessoas com idade abaixo dos trinta anos mas em dez dos 22 municípios as prefeituras avançaram para adolescentes com 18 anos.

Segundo levantamento do governo do Acre, as que vacinam pessoas acima de 18 anos são Acrelândia, Santa Rosa do Purus, Jordão, Tarauacá, Assis Brasil, Rodrigues Alves, Xapuri, Brasileia, Marechal Thaumaturgo e Epitaciolândia.

Nos munícipios de Manoel Urbano, Capixaba, Bujari, Sena Madureira e Senador Guiomard a idade está nos 25 anos.

Em Mâncio Lima, 28; Porto Acre, 31; Porto Walter, 20 anos, Capixaba, 25 anos, Plácido de Castro, 20 anos, Rio Branco, 27; Cruzeiro do Sul, 22 anos.

“A Rede de Frio Estadual tem contribuído por meio das ações de mutirão que vem ocorrendo em parceria com os munícipios e, mesmo não sendo de competência estadual a execução do serviço, o governo do Estado já vem realizando a Caravana da Vacinação, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal, não somente contra a Covid-19, mas também incluindo outras vacinas disponíveis no calendário de vacinação do Ministério da Saúde”, explica a chefe da Rede de Frio Estadual, Renata Quilles