Motorista perde controle da direção e capota veículo

Um acidente de trânsito deixou três pessoas feridas na tarde deste domingo (11) após um capotamento no km 7, da Estrada do Quixadá, zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, as vítimas estavam trafegando num veículo modelo Montana, de cor prata, quando inesperadamente o condutor perdeu o controle da direção e capotou. Com impacto, as vítimas sofreram ferimentos leves.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam as vítimas ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde estável.

Um guincho foi acionado e removeu o veículo da estrada.