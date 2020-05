Dupla é presa no AC com mais de 400 quilos de maconha

Cleiton de Araújo Amaral, de 40 anos, que é o dono do caminhão e seria o dono da droga e Fábio Evantuil Pereira, de 42 anos, que estava dirigindo o veículo no momento da abordagem, foram presos. O flagra, feito por uma equipe da Delegacia de Combate ao Narcotráfico (Denarc), ocorreu após denúncia no WhatsApp da Polícia Civil.

Além da droga, a polícia apreendeu mais de R$ 11 mil em espécie e o caminhão que fazia o transporte. Segundo o coordenador da Denarc, delegado Karlesso Nespoli, a carga saiu de Mato Grosso do Sul com destino a Rio Branco.

“Esse foi mais um brilhante trabalho da equipe de investigação da Denarc. Dentre essas diligências, recebemos informações pelo WhatsApp e, após trabalharmos essas informações de maneira investigativa, conseguimos fazer essa apreensão de grande quantidade de entorpecente”, disse o delegado.

Com dupla, polícia apreendeu ainda mais de R$ 11 mil em espécie — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Nespoli afirmou que as investigações devem continuar para tentar identificar outros possíveis envolvidos.

“Principalmente se há uma pessoa que receberia essa droga aqui em Rio Branco. Fizemos apreensão da carreta, do dinheiro, da droga, e agora tomaremos as medidas no sentido do auto em flagrante e demais procedimentos cabíveis”.

O delegado geral de Polícia Civil, Henrique Maciel, disse que essa foi a segunda maior apreensão de maconha do estado e que, mesmo diante das dificuldades por conta da pandemia de Covid-19, a polícia continua com as ações.

“A Polícia Civil não parou, está trabalhando de forma intensa no sentido de combater o crime. Aqui com essa apreensão de quase meia tonelada de drogas, isso com certeza vai ter um impacto na diminuição dos crimes. Ou seja, houve um prejuízo considerável e estamos tirando de circulação toda essa droga que seria distribuída nos pontos da nossa cidade, colocando nossos jovens no caminho do vício”, disse o delegado geral.