Em 2019, Acre supera os dois primeiros quadrimestres de 2018 no roubo de carros

Os dois primeiros quadrimestre de 2019 já superaram o mesmo período de 2018 no tocante ao roubo de carros no Acre. É o que diz o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp), ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Em 2018 de janeiro a agosto foram roubados 640 veículos. Já em 2019, este número chegou a 780 registros de roubos. Ou seja, quando há o emprego da força física para subtrair o bem, o chamado assalto. Foram 140 veículos a mais roubado em 2019.

O Sinesp ainda não divulgou o balanço final de 2019. Mas, espera-se que ao analisar de janeiro a dezembro, os números deste ano superem 2018. A título de informação, no ano passado, de janeiro a dezembro, foram roubados no Acre 1.080 veículos.

Com as operações policiais dentro e fora do Acre, principalmente da Polícia Federal, com apreensão de grandes quantidades de drogas e a desarticulação financeira desses organizações, como a interceptação de transações bancárias, o crime tenta se reorganizar focando no roubo de veículos.

A proximidade com a Bolívia e o Peru, faz do Acre lugar estratégico para a rota do tráfico de armas, drogas e munições. Sem uma fiscalização mais intensa nas fronteiras de Brasileia, Plácido de Castro e Assis Brasil, os veículos são levados para estes dois países e tornam-se moeda de troca.

Na última semana foram três carros de alto valor de mercado roubados em Rio Branco. Ontem, dois assaltantes acabaram se envolvendo em um acidente fatal no cruzamento da Antônio da Rocha Viana com a Isaura Parente. Um criminoso morreu e outro ficou em estado gravíssimo após colidirem o carro de luxo que haviam roubado no bairro Rosalinda. O veículo ficou destruído com a batida.

Mesmo com mortes quase que em série, roubo de carros, assaltos, a Segurança Pública do Acre parece inerte e até agora não se pronunciou sobre os acontecimentos da última semana e início desta.