Assaltante morre em acidente após roubar carro

Um grave acidente deixou um assaltante ainda não identificado morto e outro gravemente ferido no início da manhã deste domingo (22), no cruzamento da Avenida Antônio da Rocha Viana e a rua Isaura Parente, em frente ao Posto Parati, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas ao ac24horas, o veículo Veloster de cor preta havia sido roubado no bairro Rosa Linda no sábado (21). Pela manhã deste domingo uma guarnição Policial estava fazendo uma ronda de rotina, quando interceptaram o veículo com os dois criminosos.

Os bandidos ao perceberem a aproximação da viatura policial, saíram em fuga em alta velocidade no carro de luxo. Foi feito um acompanhamento pela guarnição, e no cruzamento da Avenida Antônio da Rocha Viana com rua Isaura Parente, os criminosos colidiram contra um ônibus do transporte coletivo. Com o impacto, os bandidos bateram a cabeça no para-brisa do veículo e ficaram presos às ferragens. O veículo ficou totalmente destruído.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e a chegar no local retirou as vítimas das ferragens. A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou o atendimento a um dos criminosos e o encaminhou ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. O outro bandido morreu no local.

A área foi isolada pela Polícia Militar até para os trabalhos dos peritos em criminalística. O corpo do assaltante foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico e identificação. O caso será investigado pela Policia Civil.