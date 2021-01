Em primeiro dia útil de mandato, prefeito Sérgio Lopes reúne secretários e traça primeiras metas de trabalho

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes acompanhado da Primeira Dama e Assessora Especial de Gabinete Aline Saldanha e seu vice Professor Soares, reuniu os secretários para passar as diretrizes e prioridades para os primeiros dias de seu governo. O encontro aconteceu às 8 horas desta segunda (4) no Holl da Prefeitura. Foi um café da manhã e segundo a assessoria todas as medidas de segurança para a prevenção da covid-19, orientadas pelos órgãos de saúde, foram respeitadas.

Em seguida o prefeito Foi em várias secretárias para apresentar os novos secretários e conhecer os servidores da municipalidade, ocasião em que conclamou a todos para dar as mãos em um bem comum que venha de encontro com os anseios de nossa população.

Com os casos crescentes de proliferação da dengue, Sergio Lopes determinou que um mutirão de limpeza seja realizado de forma emergencial nos bairros onde concentra a maior ocorrência da endemia como o Bairro do Aeroporto por exemplo.

Secretários, assessores e até o vereador Marco Ribeiro estão embutidos na operação. “Segundo o prefeito todos estão como voluntários por entender que a situação é crítica e o acumulo de lixo aumenta ainda mais os criadouros para o mosquito vetor da doença.

Está previsto até o final dessa semana um planejamento emergencial com campanhas, orientações e remoção de lixo doméstico bem como entulhos em toda cidade para amenizar o problema. “Vamos pedir humildemente a nossa população que nos ajude, pois sabemos que além de estarmos vivendo uma pandemia da convid-19, a dengue também pode ceifar vidas, por isso nossa preocupação de agir imediatamente.” Frisou Sérgio Lopes.

