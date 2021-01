Prefeita Fernanda Hassem recebe Deputada Vanda Milani e anunciam grandes investimentos para Brasileia

Texto: Eldson Júnior - Vídeo e fotos: Jairo Carioca e Alexandre Lima

O ano de 2021 começa positivo no segundo mandato da Prefeita reeleita, Fernanda Hassem. Isso porque, durante a segunda-feira, 4, a gestora recebeu no gabinete a visita da Deputada Federal, Vanda Milani e do Secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani e equipe.

Na ocasião a gestora agradeceu a parlamentar o importante empenho, apoio e olhar para o município. Já que Brasileia recebe muitos investimentos da deputada que beneficiam toda população, e em seguida anunciaram importantes conquistas para Brasileia.

Grandes Investimentos

Na ocasião foi anunciado investimentos só com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que ultrapassam mais de 1,2 milhão de reais, entre uma motoniveladora (patrol) e de uma caçamba truncada que será destinada para a prefeitura atender e beneficiar a população.

Destacaram também outro importante, que, com o projeto apresentado pela prefeitura, a Deputada abraçou e corre atrás de garantir futuramente mais dois ônibus escolares traçados para os alunos da zona rural, a construção da escola modelo Conci Alves na agrovila do quilômetro 26 que irá atender quase 600 alunos da região.

A prefeita Fernanda Hassem destaca a visita da deputada “em nome do povo da zona rural da cidade quero aqui Dra. Vanda agradecer seu empenho, seu compromisso de olhar para o Acre num todo, de fazer política, macro, republicana olhara para as pessoas. E hoje estamos aqui, prefeitura de Brasileia está entre as poucas do estado adimplentes e isso permitiu que com os extras do mandato da deputada, através de uma articulação da deputada junto ao governo federal”, destaca a Gestora.

Em sua fala a parlamentar destaca a alegria em anunciar os investimentos “eu estou muito feliz pois no final de 2020 minha equipe em Brasília correu atrás de extras de emendas parlamentares e a gente que tem o carinho imenso por Brasileia, procuramos a prefeitura daqui de Brasileia. Nós conseguimos empenhar pra cá, uma niveladora e uma caçamba truncada, e eu fiquei muito feliz por isso” destaca a deputada.

Um sonho

Outro importante obra anunciada, foi a urbanização em duas etapas das margens da BR 317 para ciclistas, esportistas e a população. A obra orçada em pouco mais de 1,8 milhão de reais, inicialmente irá até o km 04 na entrada do Polo e futuramente até o Campus da Universidade Federal do Acre (UFAC), no quilômetro 09.

A gestora finaliza dizendo que “a gente colocou debaixo do braço esse projeto e é muito bom quando a gente encontra o parlamentar que o abraça, o que é um sonho pra gente aqui. Para podermos valorizar o ciclista, homens, mulheres, jovens para fazer sua caminhada com segurança. Vai ser todo urbanizado, organizado nos moldes das grandes cidades.” Finaliza Fernanda.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...