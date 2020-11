Em uma semana, Acre tem aumento de mais de 10% nas internações por coronavírus

Com mais 204 novas pessoas contaminadas pelo coronavírus nas últimas 24 horas, o Acre também teve aumento no número de internações pela doença, de acordo com o boletim epidemiológico desta terça-feira (24).

São 126 pessoas hospitalizadas com o vírus, sendo que 32 estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A média de internações geral foi de 197 pacientes, observando-se, nesta terça, um aumento de 10,3% no total de internações (em relação à média dos últimos 7 dias).

Pelo menos 30.179 pessoas já receberam alta médica da doença em todo o Estado.

São 35.053 contaminados e 716 pessaos mortas pela doença.

