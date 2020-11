A assessoria do governo confirmou para o dia 21 de dezembro a segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores públicos.

O governo estadual já disponibilizou a 1° parcela em julho deste ano, com objetivo de aquecer a economia em razão da pandemia da covid-19.

De acordo com informações repassadas ao ContilNet, Gladson Cameli vai gastar cerca de R$ 100 milhões no pagamento da aguardada parcela do 13°.

