Epitaciolândia sanciona PL que autoriza contratação emergencial na área de saúde

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PSDB), sancionou nesta quinta-feira, 13, um Projeto de Lei (PL) que autoriza a contratação emergencial para a área de saúde. A vigência do processo será de 12 meses podendo ser prorrogado por igual período.

O edital visa a contratação de odontólogo, médico, assistente de farmácia, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de serviços gerais, nutricionista, agente de endemias, fiscal sanitário e motorista. As informações foram publicadas na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (13).

A remuneração para os cargos variam desde R$ 1.100 até R$ 5.870 mais insalubridade [para cargos da saúde], o regime é de 40h para todos os cargos.