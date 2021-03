Estado recebe mil cestas básicas doadas pelo Atacadão

Uma rede de solidariedade se formou para ajudar o Acre neste momento em que o estado sofre com as enchentes dos rios, com surto de dengue, a pandemia do coronavírus, que faz a cada dia mais vítimas fatais, e a crise imigratória nas fronteiras de Assis Brasil.

O governo do Estado, por meio do Gabinete da Primeira-Dama e da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), recebeu na manhã desta quarta-feira, 3, uma doação mil cestas básicas do Atacadão Rio Branco, destinada às vítimas da cheia dos rios acreanos.

De acordo com a primeira-dama do Estado do Acre, Ana Paula Cameli, a doação mostra o amor ao próximo e a solidariedade neste momento de crise. “Estamos muito felizes por todas as doações que estamos recebendo, que farão muitas famílias recuperarem a dignidade na volta para suas casas. Agradeço ao Atacadão Rio Branco por esse gesto de amor e caridade”, destacou.

A distribuição das cestas, destinadas aos municípios afetados pelas cheias que fazem parte do decreto de calamidade pública do Estado, está sendo organizada pela SEASDHM. A Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa) tem ajudado no transporte das doações.

Edvan Mendes de Castro, gerente comercial do Atacadão Rio Branco, ressaltou que a doação é uma contribuição para amenizar a dor das famílias que enfrentam esse momento. “Isso é o mínimo que a empresa poderia fazer neste período crítico que o estado está sofrendo com as enchentes e a pandemia; estamos felizes em poder ajudar”, disse.