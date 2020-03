Executivas municipal e estadual do PROS filia Franco Severiano, uma das maiores lideranças da zona rural de Cruzeiro do Sul

Na manhã desta quinta-feira (12) o presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Dêda, juntamente com a executiva municipal do partido no município, tiveram êxito em filiar Franco Severiano de Melo Gomes, considerado uma das maiores lideranças da zona rural de Cruzeiro do Sul.

A filiação aconteceu na residência de Franco, localizada no Bairro DERACRE, colônia Belo Jardim, onde uma comissão das executivas se dirigiu até o local ela, Dêda realizou a filiação tão esperada de Franco.

Esta é uma grande conquista do PROS no município para as eleições deste ano, pois diante de um nome de grande aceitação como de Franco, muitos outros partidos políticos do Juruá procuraram ele e os convidaram para compor junto a eles, mas Franco aceitou somente se unir com o PROS da deputada Maria Antônia.

Vale destacar que Franco tem um longa carreira pública, pois foi presidente do sindicato dos trabalhadores de 2004 à 2008; foi vereador de 2009 à 2011 e gerente da SEAPROF de 2011 à 2014. Por um longo período de tempo, Franco dedicou toda sua experiência em prol da população.