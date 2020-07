Falso dentista é preso em flagrante pela segunda vez pela Polícia Civil em Xapuri

Na manhã desta terça-feira (21), uma equipe de policiais civis do município de Xapuri, com determinação do delegado Bruno Coelho, prendeu em flagrante por exercício ilegal da profissão, um falso dentista que vinha fazendo serviço ontológico em moradores da cidade de Xapuri.

De acordo com o Inspetor Eurico Feitosa, que coordenou a investigação, o falso dentista cobrava um valor de R$ 50 reais por cada dente extraído dos pacientes.

No ano de 2018, o falso dentista foi preso pela primeira vez em flagrante no município de Xapuri, pelo serviço de investigação coordenada pelo Inspetor Eurico Feitosa.

Foi encontrado em poder do falso dentista, diversos material odontológico que era usado. O acusado foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri, onde foi autuado em flagrante pelo Delegado Bruno Coelho, titular do município de Xapuri.

