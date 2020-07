Empresários estão preocupados com Pando e denunciam ‘saúde de fachada’ em hospitais de Cobija

Durante a tarde desta segunda-feira, dia 20, o empresário da comunicação da cidade de Cobija, capital do estado de Pando, que faz fronteira com o Brasil através do Acre, senhor Álvaro Piñedo Suárez, que também é Diretor Executivo da Federação de Empresário Privados de Pando, fez uma denuncia sobre a saúde que teria entrado em colapso no lado boliviano.

Segundo Álvaro, a saúde estaria funcionando como ‘fachada’, uma vez que que tem muitas unidades ‘bonitas’, mas, que não estaria funcionando como deveria. “São como carcaças… são fachadas e por dentro não existem equipamentos, insumos e profissionais especializados nos diferentes campos da medicina”, destaca.

Denuncia ainda que a cada tem pessoas morrendo em suas casas, outros estão sendo medicados com remédios caseiros e a Secretaria de Saúde de Pando – SEDES, não está funcionando, e o que tem, está trabalhando precariamente.

O empresário coloca em dúvida os investimentos da saúde nos últimos dias e propõe criar um comitê com várias instituições para fiscalizar a compra dos medicamentos e sua real destinação. Segundo ele, povo está em suas casas passando necessidade e estão se medicando com soluções caseiras.

Recentemente, um médico denunciou o mesmo problema na área de saúde, pedindo apoio ao governo acreano, para que pudesse ajudar de alguma forma, uma vez que os casos de covid-19 a cada vem aumentando no estado do Pando.

