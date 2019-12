Feriado de Natal tem registros de acidentes na fronteira

Durante o feriado de Natal na fronteira do Acre com a Bolívia, poucas ocorrências foram registradas pelas forças de segurança. Um foi registrado na Avenida Manoel Marinho Montes, localizada na parta alta da cidade de Brasiléia, quando dois motociclistas se chocaram frontalmente.

Segundo foi apurado pela Polícia Militar, um dos motociclistas teria tentado desviar de um dos buracos existente na Avenida, invadindo a pista contrária e se chocou contra a outra moto.

No local após o acidente, puderam constatar que nenhum dos motociclistas estavam sob efeito de bebida alcoólica. Os dois foram receberam os primeiros socorros no local por uma equipe do SAMU e conduzidos ao hospital, onde ficaram em observação e depois liberados.

Já por volta da 00:30 desta quarta-feira, noite de natal, um homem não identificado, por pouco não capota um pequeno caminhão após dirigir em ziguezague e se chocar contra um barranco nas proximidades do Exército Brasileiro. O mesmo estaria sob efeito de bebida alcoólica e foi abordado por uma guarnição da PM.

Foi informado que o mesmo foi flagranteado e conduzido, além de ser notificado dentro das normas da Lei Seca. Após curar a ressaca, ainda teria de arcar com o prejuízo causado.

