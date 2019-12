Polícia Militar de Assis Brasil prende acusado de furtar armas na zona rural e receptador

Uma denuncia ao quartel da Polícia Militar da cidade de Assis Brasil, localizada na tríplice fronteira do Acre e distante cerca de 330km da capital, fez com que duas pessoas fossem identificadas e detidas pelo crime de furto de armas, munições e receptação.

Os crimes vinham acontecendo em propriedades localizadas na zona rural do município e que o suspeito estaria na cidade, em uma casa nas proximidades da igreja da cidade. Ao irem averiguar, a guarnição localizou Leonardo Pisco da Silva (24), que após ver que não teria saída, confessou que teria roubado uma espingarda calibre 16, além de pegar um quantia de R$ 600 reais em uma propriedade distante cerca de 11km da cidade.

O mesmo confessou que tinha praticado esse tipo de delito muitas vezes e que vendia para outra pessoa pelo preço de R$ 150 reais. O receptador, foi identificado como Jaime Pedro Genario Jaminawa, de 40 anos e após uma revista na casa, foi localizada outra arma, além de munições.

Um dos acusados ainda tentou enganar os policiais, os levando até a zona rural dizendo que havia outras armas na tentativa de fugir, mas foi contido. Os detidos foram conduzidos para a delegacia juntamente com as armas e munições apreendidos, onde foi realizado o flagrante e seriam encaminhados ao juizados para as medidas cabíveis.