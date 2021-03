Filhos perdem e pai e mãe para a COVID-19 no Acre; diferença de mortes foi de 1 dia

Enquanto o corpo do Presidente da Federação Acreana de Futebol de Salão Sérgio Luiz era sepultado no Cemitério Morada da Paz, um dos filhos recebeu uma ligação urgente do setor de acolhimento do Pronto Socorro.

Do outro lado da linha, uma assistência social informou que professora Maria do Rosário Ruth Silveira de 58 anos, tinha acabado de falecer.

A professora morreu menos de 18 horas, depois de o marido ir a óbito na UTI do Instituto de Traumatologia e Ortopedia, o INTO.

Sérgio Luiz faleceu por volta das 19 horas de segunda-feira, 1. O casal tinha sido contaminado pelo novo coronavírus. Foi internado, mas em decorrência da gravidade do quadro clinico marido e mulher foram entubados.

