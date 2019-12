Filho de deputado Chico Viga é detido pela PM após show de Gusttavo Lima

Um dos filhos do Deputado Estadual Chico Viga (Podemos), um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar após dirigir sob influência de álcool, conduzir veículo sem carteira Nacional de Habilitação, direção perigosa e desobediência na madrugada deste domingo (15), logo após o show do cantor sertanejo, Gusttavo Lima. A detenção do adolescente aconteceu na pista de acesso ao parque de exposições Castelo Branco, na Rodovia AC-40, no bairro Santa Helena, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia registrada no boletim de ocorrência, durante patrulhamento de rotina pela região, avistou-se uma caminhonete modelo Toyota Hilux, de placa MZY-0663, cujo o condutor o condutor exibia-se fazendo manobras perigosas conhecidas como cavalo de pau.

A guarnição Policial se aproximou da Hilux e deu ordem de parada ao motorista, que desobedeceu a ordem e empreendeu fuga em direção a rodovia AC-40. A equipe inicioua perseguição da caminhonete na intenção de fazer o motorista parar o veículo. Na fuga, o condutor do veículo por várias vezes desviava para o canteiro central da Rodovia e passou por cima da rotatória em frente o Batalhão de Trânsito na “Corrente” e passou por cima de uma calçada para entrar no bairro Santa Inês.

A perseguição continuou e os policiais só conseguiram parar a caminhonete Hilux na Travessa Cristo Rei, no bairro Santa Inês. O adolescente e uma outra pessoa após pararem o veículo ainda tentaram fugir dos Policiais entrando em uma área de mata, mas foram presos. Foi necessário uso das algemas, mas depois da identificação e por ser filho do Deputado Chico Viga as algemas foram retiradas.

O filho do Deputado era quem estava dirigindo a caminhonete e assumiu ter feito a ingestão de bebida alcoólica. Foi feito teste do etilômetro (Bafômetro) e foi constatado a quantidade de 0.39 mg/L de álcool no organismo do adolescente.

Diante dos fatos foi dada voz de apreensão e o filho do Deputado Chico Viga foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.