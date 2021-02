Frente fria chega ao AC nesta quinta deixa tempo instável e traz chuvas intensas

A chegada de uma frente fria fraca e a elevada umidade do ar, deixam o tempo extremamente instável, com chuvas intensas desde as primeiras horas. As temperaturas ficam amenas. A previsão é do pesquisador Davi Friale.

Durante os primeiros 10 dias de fevereiro já choveu mais de 200mm, em Rio Branco, sendo que a média para todo o mês é 284,8mm. Até o fim deste mês, estimamos que o acumulado, na capital acreana, em fevereiro, passe de 400mm, ou seja, quase o dobro da média mensal.

O pesquisador faz ainda um sério alerta: “Voltamos a alertar para a ocorrência de sérios transtornos à população de áreas vulneráveis, como rápida inundação de ruas, transbordamentos de córregos e igarapés, queda de árvores e deslizamentos de terra, além do perigo potencial dos raios. As chuvas serão intensas em todos os municípios do Acre e das áreas próximas. Portanto, é necessário que a população e as autoridades fiquem atentas, a fim de evitarem maiores prejuízos ou transtornos”

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, Mínima de 23°C e máxima de 25ºC ;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, Mínima de 21°C e máxima de 28ºC ;

– Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri e Capixaba, mínima de 22°C e a máxima de 27ºC.

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter, mínima 23°C e máxima de 29ºC

– Marechal Thaumaturgo e Jordão, mínima 20ºC, e máxima de 28ºC;

– Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus, mínima de 23ºC, e máxima de 29ºC;

– Acrelândia e Plácido de Castro, mínima de 23°C e máxima de 28ºC

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...