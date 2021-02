Com 15 famílias desabrigadas, nível do Rio Acre continua a subir e cheia atinge 5 bairros da Capital

Em medição realizada15 horas desta quarta-feira (10), a Agência Nacional de Águas (ANA) apontou que o nível do Rio Acre continua subindo e apresenta 14,19 m.

O manancial está 29 centímetros acima da cota de transbordamento, que é de 13 metros e 50 centímetros.

O coordenador da Defesa Civil, Cláudio Falcão, destacou que o número de bairros atingidos pela enchente chegou a 5 bairros, sendo eles: Ayrton Senna, Baixada da Habitasa, Cadeia Velha, Seis de Agosto e Base. São 15 famílias desabrigadas. “O órgão está em alerta e com o plano de contingência preparado para atuar em caso de necessidade”, declarou.

O major frisou que o número de abrigos na cidade são três, dois no bairro Conquista e um no bairro Cadeia Velha, além do Parque de Exposições.

Nos nove primeiros dias de fevereiro já foram registrados 153,2 milímetros de chuva, o que representa mais de 50% do esperado para todo o mês, que é de 292 milímetros.

