Friale: “A friagem será fraca, mas com muitos ventos”

Todos prontos para o tão aguardado evento meteorológico do ano? A friagem, segundo o pesquisador Davi Friale, deve desembarcar no Acre no próximo domingo (25). Porém, o “Mago do Tempo”, alerta que o frio será de intensidade moderada com fortes rajadas de vento, chuvas, raios e possibilidade de granizo em Rio Branco e parte do Alto Acre.

“Todo o estado será atingido pela primeira friagem do ano, que será fraca, no aspecto de temperatura, embora a frente fria, que a antecede, e a massa de ar, que vem na sequência, serão moderadas, com ventos intensos e muito secos”, disse Friale por meio do seu portal, o Tempo Aqui.

De acordo com o pesquisador, “A temperatura cai bruscamente, mas não muito. Na segunda-feira, o tempo ficará com céu encoberto e muito vento, sendo que a temperatura máxima, durante o dia, deverá ficar abaixo de 24ºC, na maioria dos municípios acreanos, inclusive, em Rio Branco. Ao amanhecer dos dias seguintes, a mínima deverá oscilar entre 17 e 19ºC, em Rio Branco, Brasileia e demais cidades do leste e do sul do estado. Já, nas cidades de Tarauacá, Cruzeiro do Sul e demais do centro do Acre e do vale do Juruá, as mínimas oscilarão entre 19 e 21ºC, exceto Santa Rosa do Purus, Jordão e Marechal Thaumaturgo, que, também, poderão registrar mínimas iguais às da capital, ou seja, entre 17 e 19ºC”.

Friale esclarece ainda sobre a friagem do próximo domingo quando diz que será a primeira do ano. “A do próximo domingo já será a décima primeira frente fria deste ano a atingir o Acre, mas a primeira que será sucedida por uma friagem típica da Amazônia Ocidental. Também sentirão a primeira friagem do ano o sul e oeste de Rondônia, o sul e oeste do Amazonas, o centro, sul e oeste de Mato Grosso, as planícies da Bolívia e a região de selva do Peru. O sudoeste de Goiás poderá sentir levemente o efeito desta onda polar”, concluiu.