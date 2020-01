Gladson anuncia que chamará concursados da PC em até 15 dias

Em uma live em seu perfil no Facebook na tarde deste domingo (12), quando surpreendeu os internautas, o governador Gladson Cameli declarou que concorrerá à reeleição para o cargo de chefe do executivo acreano.

“Estão com medo de que eu seja candidato à reeleição? Quem sabe do meu futuro é Deus. Se eu vou ser candidato? Sim, eu vou”, falou no início do vídeo, ao comentar as críticas feitas por seus adversários sobre a situação da segurança pública no Acre.

Sobre a contratação dos professores do último concurso da Educação, que estava entre as suas promessas para serem cumpridas no mês de dezembro do ano passado, Gladson explicou que os educadores serão efetivados antes de começarem as aulas.

“Não é para o final do meu mandato. É para agora. Eu não vou dizer a data certa, mas acontecerá antes de começar as aulas”, comentou.

Com relação aos agentes aprovados no concurso da Polícia Civil, que também aguardam contratação, Cameli deu um prazo de 10 a 15 dias para o estado convocá-los.

“Assim que sair o relatório sobre os nossos limites econômicos, sairá a convocação. Só não soltei ainda no Diário Oficial porque pode se tornar nulo, mas não vou enganar ninguém. Se outros governos fizeram isso, eu não vou fazer”, concluiu.

Confira o trecho da entrevista em que Gladson fala sobre a reeleição: