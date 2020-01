Governo fornece uniforme escolar gratuito e garante duas refeições a estudantes

Desde janeiro do ano passado, uma verdadeira revolução está sendo realizada na Educação acreana. O secretário de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Mauro Sérgio Ferreira da Cruz, não tem medido esforços para garantir políticas públicas voltadas para alunos e professores.

Essa política é uma determinação do governador Gladson Cameli. Por isso, para 2020, entre as novidades para a Educação estão a confecção de novos uniformes escolares, que serão distribuídos gratuitamente aos alunos e o reforço da merenda escolar já no início do ano letivo, no dia 10 de fevereiro.

Mais de 160 mil estudantes da rede pública, nas mais diversas modalidades de ensino (fundamental I, fundamental II, ensino médio e EJA), serão contemplados com os novos uniformes. Como são dois conjuntos de peças para cada aluno, ao todo serão confeccionados mais de 320 mil uniformes, com investimentos que chegam a R$ 20 milhões.

Em relação a merenda escolar, o governo servirá almoço aos estudantes. Dessa forma, quem estuda no turno da manhã, além do lanche na hora do intervalo, almoçará antes de ir para casa. Quem estuda à tarde almoçará na chegada e terá o lanche durante o intervalo.

De acordo com o secretário adjunto da SEE, professor Márcio Mourão, os uniformes serão confeccionados tão logo se inicie o ano letivo, já que é necessário ter a medida correta dos uniformes aos estudantes. “A distribuição vai acontecer por zoneamento, nas escolas”, informou.

Os novos uniformes serão nas cores azul, amarelo e verde, representando cada modalidade de ensino. “As empresas já começaram a trabalhar na confecção dos uniformes e agora nos primeiros dias os alunos poderão utilizar os modelos antigos, mas estes serão substituídos pelos novos que serão distribuídos pelo governo”, explicou o secretário adjunto.