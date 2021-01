Gladson coloca Rio Branco na bandeira laranja, Alto Acre na vermelha e anuncia carnaval sem feriado

O governador Gladson Cameli (Progressistas) mudou a regra de combate ao coronavirus, que aumentou muito nos últimos dias. A regional do Baixo Acre e Purus, onde está Rio Branco acaba de passar da faixa amarela para a faixa laranja, o que aumenta o critério de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, reduzindo a capacidade máxima de ocupação para 30%, e não mais de 50%, como na bandeira amarela.

A regional do Alto Acre recebeu classificação vermelha, a pior, uma vez que o número de internações aumentou consideravelmente, com praticamente todos os leitos dedicados aos pacientes com Covid-19 ocupados, o que sobrecarrega o sistema público de saúde da região.

A regional do Juruá/Tarauacá/Envira, na contramão dos demais municípios, se manteve na faixa amarela, portanto, terá as mesmas regras mantidas, com ocupação de até 50% da capacidade dos estabelecimentos. Há em todo o estado uma possível subnotificação dos casos suspeitos, números pelos quais o comitê tem trabalhado.

O governador também vai oficializar cancelamento total do feriado de carnaval.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...