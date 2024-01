Monitorado é ferido por disparo de arma de fogo na frente da própria residência na Baixada da Sobral

O monitorado por tornozeleira eletrônica, Edione Pessoa da Silva, 34 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio a tiros na noite deste domingo (31), na rua Campo Novo, no bairro Ayrton Senna, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Edione estava em pé na frente da própria residência, quando foi surpreendido por um criminoso ainda não indentificado que estava andando de bicicleta e, de posse de uma arma de fogo, se aproximou da vítima e efetuou 4 tiros contra Edione, que foi ferido com um tiro no tórax do lado esquerdo e saiu na axila.

Para não morrer, a vítima correu para dentro da própria residência e pediu ajuda aos seus familiares. Após a ação, o criminoso fugiu de bike.

Familiares da vítima acionaram a polícia e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou a ambulância de suporte avançada 01, para prestar os primeiros atendimentos e estabilizar o quadro clínico da vítima. Edione foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, enrolado em uma manta térmica em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local do crime, colheu as características dos bandidos e, em seguida, fez patrulhamento na região busca de prender o autor do crime, mas ninguém foi encontrado.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

