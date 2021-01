Gladson diz que Acre conta com 500 mil seringas para início da vacinação contra a Covid-19

O governador Gladson Cameli declarou em suas redes sociais nesta sexta-feira (15) que fez uma visita ao local onde será realizado o armazenamento das vacinas da Covid-19 no Acre. Segundo ele, o governo conta com 500 mil seringas para iniciar o processo de vacinação da população.

Cameli ressaltou que o Estado foi o primeiro a apresentar o Plano de Imunização ao Ministério da Saúde. “Já estamos preparados para receber as vacinas e começar a imunização dos grupos prioritários”, destacou.

O governador citou que as câmaras frigoríficas e geladeiras específicas para o armazenamento das vacinas estão preparadas para receber o imunizante.

“Nosso estado já conta com mais 500 mil seringas em estoque, sem contar as que vamos receber do Ministério da Saúde e outras que estão em processo de compra. Também já montamos toda a logística de distribuição nos municípios e estamos capacitando os aplicadores”, escreveu.

