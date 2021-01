INSS nega aposentadoria a ex-seringueiro que vive em seringal do AC com pés amputados

Diante de tamanha injustiça, ele lamenta o fato de ver seus direitos sendo negligenciados de maneira tão impiedosa. “Há mais de um ano venho dependendo dos outros para me locomover, já fui várias vezes ao INSS, Justiça Federal, já pedi ajuda de alguns advogados, mas até agora ninguém se compadeceu da minha situação, estou vivendo os piores dias da minha vida”, disse o ex- seringueiro em conversa com este repórter.