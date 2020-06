Governador de Pando recebe alta depois de receber tratamento contra covid-19

O governador do estado boliviano de Pando, que faz fronteira com o Acre, escreveu na sua página do Facebook nesta sexta-feira, dia 26, sobre sua saída do hospital aonde foi levado para receber tratamento contra o covid-19.

Em sua página no Facebook escreveu: “Hoje, depois de 8 dias de estar internado no Centro Sentinela Pérola del Acre, me deram alta, quero agradecer a toda a equipe de profissionais médicos e pessoal técnico deste centro pelo cuidado e atenção que me deram durante a minha permanência, de igual forma o meu agradecimento aos doutores Elixandro Fukumoto e Dino César Soria, do Hospital Roberto Galindo Terá pelo apoio no processo da minha recuperação.

Grato com todas as pessoas que de alguma forma, me fizeram chegar as suas mensagens, me dando ânimos e me motivando para não me deixar vencer diante do Covid-19. Muito obrigado àqueles que através das suas orações estiveram pedindo a Deus pela recuperação da minha saúde.

Comento que ainda estou em processo de recuperação, e que pela segurança na saúde da minha família e minha própria, decidi continuar com o meu tratamento na Clínica Divino Menino, até alcançar a minha recuperação total, grato com a administração deste Centro de Atenção de saúde por me receber, pois bem sabemos que nem qualquer estabelecimento recebe pacientes com esta doença.

Agradeço a Deus por ter me dado as forças necessárias para sair em frente, confio nele e com muita fé para que em breve possa eu apreciar a minha saúde totalmente recuperada, de igual forma, peço que dê saúde àqueles que estão com esta doença e proteja aqueles que diariamente arriscam sua saúde e até suas vidas por cuidar das nossas.

Deus proteja Pando…

Luís Adolfo Flores Roberts

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...