Governo abre 10 novos leitos de UTI Covid-19 no Pronto-Socorro neste sábado

Com o aumento do número de pacientes graves com o diagnóstico do novo coronavírus, o governo do Estado vai abrir neste sábado, 13, dez novos leitos de UTI Covid-19 no Pronto-Socorro de Rio Branco. Com a abertura desses novos leitos, a unidade passa a contar com 20 leitos de Terapia Intensiva. No total, o Acre terá 96 leitos ativos de Terapia Intensiva e 200 leitos clínicos.

Os novos leitos serão montados no quarto andar da unidade. “A ampliação da estrutura é mais um esforço do governador Gladson Cameli para tentar reduzir a taxa de ocupação das UTIs exclusivas para o enfrentamento da pandemia no Acre, que neste momento encontra-se com 90,7% de ocupação. A determinação do governador é usar toda estrutura hospitalar disponível para zerar a fila de espera por um leito de UTI”, destaca o secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene.

Bestene reforça, ainda, que o empenho da população se faz ainda mais necessário neste período em que os números da pandemia continuam em alta no estado. “Precisamos de um esforço adicional da população para conter o avanço do vírus no nosso estado, hábitos aprendidos no início da pandemia e que precisam ser levados a sério, a exemplo do uso de máscara e o distanciamento social.”, aponta Bestene.

A Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde também confirmou nesta sexta-feira, 12, a abertura de outros 10 leitos de UTI Adulto no Pronto Socorro de Rio Branco, que serão entregues já na próxima semana. Também previsto para esta segunda-feira, dia 15, o governo fará a abertura de 40 leitos de enfermaria clínica exclusiva para pacientes infectados pela Covid-19, no Hospital do Idoso, anexo à Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre). Os idosos que ainda estão na unidade serão levados para outra ala da Fundação. No mesmo local, a Sesacre vai instalar uma usina de oxigênio com capacidade de produzir 30 mil metros cúbicos mensalmente

