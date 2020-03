Governo amplia decreto e aumenta tipos de empresas em funcionamento no AC

O decreto sobre o funcionamentos dos estabelecimentos comerciais durante a pandemia do Covid-19 no Acre, foi reeditada pelo governador Gladson Cameli, na manhã desta quinta-feira (26). A determinação amplia a quantidade de locais que podem voltar a funcionar.

No documento, o executivo autoriza que estabelecimentos médicos, hospitalares, farmacêuticos, veterinários, psicológicos e odontológicos, os laboratórios de análises clínicas e as clínicas de fisioterapia possam voltar às atividades. Na indústria geral, o atendimento ao público acontecerá com agendamento prévio.



Setores que dispõem de produtos necessários para manter em casa a população, como os que atuam na alimentos, medicamentos, produtos de limpeza e higiene, água, gás, combustíveis, também. Os famosos mercadinhos e congêneres também estão com autorização para funcionamento.

Além disso, o decreto também estende a autorização para transporte fluvial em balsas, restaurantes localizados em rodovias, oficinas localizadas em rodovias, agropecuárias, lavanderias, borracharias, call center, chaveiros, bancos e lotéricas, construção civil, hotéis, para os clientes já hospedados ou para novos, desde que no interesse da administração pública, motéis, funerária, telecomunicações e manutenção de redes elétricas e de telefonia e internet.

Devem funcionar com prévio agendamento do cliente e redução do número de funcionários no local, as empresas dos seguintes ramos: óticas, concessionárias de veículos, oficinas mecânicas urbanas e petshops.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...