A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), informa que os números de casos confirmados de contágio por coronavírus no estado continuam sendo de 23 pessoas, segundo boletim do Centro de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco, nesta quinta-feira, 26.

No entanto, um bancário de 30 anos, morador de Boca do Acre (AM), testou positivo para a Covid-19, em exame expedido pelo Centro Mérieux. Três amostras vieram do município de Boca do Acre, e uma delas, a do bancário, deu positivo.

