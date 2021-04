Governo doa madeira apreendida para prefeituras de Assis Brasil e Plácido de Castro

As prefeituras de Assis Brasil e Plácido de Castro foram contempladas com a doação de 47,79 metros cúbicos de madeira apreendidas durante operação do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac). O ato de concessão feito pelo governo do Estado aos municípios ocorreu nesta segunda-feira, 12.

Em sua fala, o governador Gladson Cameli afirmou que, agindo dentro da legalidade, é possível respeitar o meio ambiente e melhorar a vida da população. O chefe do Poder Executivo ressaltou ainda que uma das marcas de sua gestão é a permanente parceria com os municípios.

“Nosso governo é contra o desmatamento ilegal da floresta e temos trabalhado muito para diminuir os índices e punir quem insiste em praticar esse crime. Prova disso é essa madeira apreendida. Agora, não podemos deixar que esse material apodreça por conta da burocracia. Nada mais justo que doar essa madeira para que as prefeituras possam ajudar o nosso povo”, explicou.

Para Assis Brasil, foram destinados 25,55 metros cúbicos de madeira. O volume já se encontra na cidade e de acordo com o prefeito Jerry Correia, será utilizado para beneficiar famílias de baixa renda e realizar investimentos na zona rural.

“Com essas madeiras, vamos ajudar famílias carentes do bairro Bela Vista na melhoria de suas casas e também na construção de pontes nos ramais para ajudar os produtores a escoarem sua produção. Aproveito a oportunidade para agradecer o governo do Estado por esta parceria”, frisou.

Já o município de Plácido de Castro recebeu 22,24 metros cúbicos do madeira. Presente na solenidade de doação, o prefeito Camilo da Silva enfatizou que todo o material será utilizado na zona rural.

“Com essa madeira, vamos conseguir construir duas pontes e poder melhorar o acesso dos nossos agricultores. Meu muito obrigado ao governador Gladson Cameli por mais parceria com a prefeitura de Plácido de Castro”, disse.

De acordo como presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre, André Hassem, o órgão seguirá firme no enfrento aos ilícitos ambientais e sempre disposto a colaborar com as prefeituras na doação de madeiras apreendidas de maneira célere.

“Conseguimos reduzir o desmatamento em 4% no ano passado porque estamos realizando um trabalho sério e não vamos tolerar a destruição da floresta. Quando isso acontecer, estaremos prontos para agir dentro da lei e aplicar suas penalidades. Se, porventura, apreendermos mais madeiras, tenham a certeza que faremos de tudo para que elas sejam repassadas o mais rápido possível e venham ajudar a nossa população”, pontuou.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...